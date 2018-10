Verdachte Staatsliedenbuurt droeg opvallende plaksnor

Dat maakt de politie woensdag bekend. Een motoragent zag op de De Wittenkade dat een van de twee verdachten een vuurwapen had en schoot hem neer, het bleek uiteindelijk te gaan om Heineken-ontvoerder Frans Meijer.

De politie is bezig met uitgebreid onderzoek naar wat het aangehouden tweetal precies van plan was en roept daarbij de hulp in van getuigen. De Rijksrecherche onderzoekt het schieten door de motoragent.

De motoragent kwam na de melding poolshoogte nemen en wilde twee mannen aanspreken. Het tweetal ging er rennend vandoor en tijdens de achtervolging zag de politieman bij een van hen een vuurwapen.

Volgens de politie ontstond vervolgens een situatie waarin de motoragent zich genoodzaakt zag de verdachte neer te schieten. De andere vluchtende man gaf zich vervolgens over. Het vermoeden bestaat dat het tweetal in de Staatsliedenbuurt een overval wilde plegen. Er werd een vuurwapen in beslag genomen.