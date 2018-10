Nederland stort ruim 1 miljoen voor Sulawesi

De hulporganisaties achter de actie zijn onder meer Oxfam Novib, het Nederlandse Rode Kruis, Cordaid, Save the Children en UNICEF Nederland.

Ook zijn acties aangekondigd om geld in te zamelen voor de slachtoffers van het natuurgeweld, aldus de hulporganisaties. Zo verzorgt een studentenvereniging in Wageningen de komende dagen een Indonesisch benefietdiner. De opbrengst van alle drankjes, loempia’s en andere consumpties gaat naar Giro555.

Hulpverleners bereiken steeds meer gebieden die tot nu toe ontoegankelijk waren geworden door de ramp, zoals het plaatsje Petobo dat niet ver van de stad Palu ligt. Volgens Iris van Deinse, woordvoerster van Giro555 op Sulawesi, worstelen de hulpverleners zich door het puin heen om nieuwe gebieden te bereiken. „Ze treffen overal leed en verwoesting aan en helpen zo goed als ze kunnen” aldus Deinse.

Woensdagochtend werd bekend dat het officiële dodental opliep tot boven de 1400. Dat meldde de rampenbestrijding. Het aantal gewonden steeg boven de 2500 uit.

De schade in het getroffen gebied is enorm. Het elektriciteitsbedrijf PLN heeft volgens de Jakarta Post laten weten dat de schade aan het netwerk in Palu veel groter is dan bij soortgelijke rampen in Atjeh op Sumatra (2004) en op Lombok (2018).