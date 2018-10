Blok in Ankara om banden aan te halen

De relatie tussen beide landen kwam in een crisis toen Nederland weigerde Turkse bewindslieden hier campagne te laten voeren Ⓒ ANP

ANKARA - Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is in de Turkse hoofdstad Ankara om de banden met Turkije verder aan te halen. Het is het eerste bezoek van een Nederlandse bewindsman aan het land sinds de relatie vorig jaar maart in een crisis raakte. Afgelopen juli werd de relatie weer hersteld.