Dividendbelasting weer kop van jut

Kamerleden haakten daarmee in op de berichtgeving over Unilever, dat wellicht tóch niet met het hoofdkantoor naar Nederland komt. Steeds meer Britse aandeelhouders zijn naar verluidt tegen de verhuizing.

’Rutte weer naar Unilever’

„Kunnen we afspreken dat als Unilever niet naar Rutte komt, Rutte wel weer naar Unilever gaat?”, vroeg PVV-Kamerlid Edgar Mulder daarom plagend met een verwijzing naar de oude baan van de premier. VVD-Kamerlid Aukje de Vries zei ter verdediging dat de afschaffing van de dividendbelasting niet alleen bedoeld is om het hoofdkantoor van Unilever hierheen te halen. „Dat moeten we breder zien.” Ook voor andere bedrijven wordt hiermee het vestigingsklimaat verbeterd en de maatregel blijft noodzakelijk om Nederland aantrekkelijk te houden, hield de liberaal vol. Maar zelfs de SGP, die normaal als steunpilaar in nood wordt gezien door het kabinet, is echter nog steeds niet overtuigd van het nut van het schrappen van de taks.

Vandaag debatteerde de Kamer over de financiële plannen van het kabinet tijdens de zogeheten financiële beschouwingen. Opvallend was dat in de oppositie men van links tot rechts bezorgd is over de klimaatplannen van dit kabinet. De kosten daarvan zouden te veel bij de gewone burger terechtkomen en niet bij vervuilende bedrijven. „We zijn nog niet begonnen met klimaatbeleid of we maken al de verkeerde keuzes”, oordeelde GroenLinks-Kamerlid Bart Snels.

’Zondvloed-religie’

Andere Kamerleden willen überhaupt geen geld uitgeven aan het groene beleid. Zo noemde Forum-voorman Thierry Baudet het beleid in debat met afgrijzen ’deze nieuwe zondvloed-religie’.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer hamerde er op dat de overheid dit jaar 2,9 miljard euro minder uitgeeft dan gepland. Het overgebleven geld gaat nu richting het aflossen de staatsschuld terwijl het bijvoorbeeld ook in zaken als onderwijs gestoken had kan worden, zoals beloofd, redeneert hij.