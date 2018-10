OM eist 4 jaar tegen cybermisbruiker (72)

De verdachte, Hans V., heeft volgens het OM meisjes in Schotland, Estland en de Filipijnen bewogen tot het plegen van seksuele handelingen. Die meisjes konden in het onderzoek worden geïdentificeerd. In zo'n dertig andere gevallen is dat niet gelukt. De man zou zich hebben voorgedaan als een puberjongen, onder een valse naam. Een reeks betalingen heeft volgens justitie ook aan het licht gebracht dat V. livestreambeelden met kindermisbruik bestelde. Op de Filipijnen worden hiervoor speciale studio's ingericht, zogeheten cyberdens. Veelal westerlingen maken hiervan gebruik.

De verdachte kwam op twee verschillende manieren bij de politie in beeld. In een journalistiek onderzoek naar misbruik op bestelling van Filipijnse kinderen dook zijn naam op. Daarnaast vond een kantoormedewerkster van V. kinderpornografische beelden op een computer.

De man heeft toegegeven dat hij sinds 2006 in de weer is met kinderpornografie. Ook meldde hij zich in chatboxen, waar hij zich toelegde op contacten met jonge meisjes, meestal in de leeftijd tussen twaalf en zestien jaar, maar er zijn ook jongere kinderen bij de zaak betrokken. Naast het cybermisbruik beschuldigt het OM V. van onder meer bezit en verspreiding van kinderporno.