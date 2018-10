Strengere straffen voor dierenbeulen

Dat kondigt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) vlak voor dierendag aan. Hij presenteert een wet waarmee rechters altijd zo’n ’houdverbod’ kunnen opleggen aan dierenmishandelaars. Momenteel worden er al wel houdverboden uitgedeeld, maar die mogen alleen gekoppeld worden aan een voorwaardelijke straf. Dat wordt veranderd, waardoor beulen vaker en langer een verbod aan hun broek kunnen krijgen.

Eerder was het plan om dierenbeulen een verbod van maximaal vijf jaar op het houden van huisdieren op te leggen. Mede door maatschappelijke woede over dierenleed is dit in het meest recente wetsvoorstel verdubbeld.

Eigenaren van dieren die hun beest verwaarlozen maar dat niet met opzet deden, kunnen met deze wetgeving verplicht op cursus gezet worden door de rechter. Daar leren ze dan bijvoorbeeld dat ze hun kat niet meer zo vet moeten mesten dat die niet meer kan lopen. Of ze horen er hoe ze een reptiel wél moeten verzorgen.