Burgemeester Haarlem betreurt noodzaak beveiliging

Wienen wordt wordt sinds enige tijd bedreigd en beveiligd Ⓒ Michel van Bergen

HAARLEM - Burgemeester Jos Wienen van Haarlem vindt het kwalijk dat het in „onze open en democratische samenleving” noodzakelijk is dat er zichtbaar zwaarbewapende politiemensen voor het stadhuis op de Grote Markt moeten staan. Dit liet hij in een verklaring weten. De maatregelen werden genomen door de zorg om zijn veiligheid.