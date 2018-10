Tusk roept 27 EU-leiders naar brexittop

Donald Tusk. Ⓒ EPA

BRUSSEL - EU-president Donald Tusk roept de EU-leiders bijeen om op 17 oktober zonder de Britse premier Theresa May te vergaderen over het vertrek van de Britten uit de unie in 2019. De top vindt plaats tijdens een werkdiner in Brussel. De 27 zullen er bepalen of er voldoende aanleiding is om met May in november op een speciale bijeenkomst een akkoord tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk te kunnen aftimmeren.