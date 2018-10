Dat ze er trouwens de tijd voor konden vinden.

Ze hebben het potdorie hartstikke druk daar.

Neem al die gezamenlijke vergaderingen met de politie en de AIVD. Vaak staat dan de honderden fte’s opslurpende aanpak van dood en verderf zaaiende vertegenwoordigers van een bepaalde religie op de agenda. Van dezelfde religie, inderdaad, waarin vrouwen niet alleen worden achtergesteld, maar in de meer fundamentalistische krochten ervan ook genitaal worden verminkt omdat het genot van die domme broedmachines zoveel mogelijk dient te worden beperkt. En dan moeten de landgenoten die de gore lef hebben hun vraagtekens bij het als zodanig functioneren van die religie te plaatsen naar goed hedendaags polderlands gebruik naar de extreemrechtse hoek worden gemanoeuvreerd, bijvoorbeeld in een gewichtig AIVD-rapport. De Sigrid Kaagjes onder ons hebben hier nu eenmaal onverwijld de macht gegrepen. Daar zijn heel wat framingtrucs voor nodig, dus dat vréét tijd.

Daarom is het bewonderenswaardig dat het OM er toch nog in geslaagd is dat filmpje aan den volke te tonen.

Tuurlijk, het had beter gekund.

Zelf zou ik, op de melodie van dat lied uit De Luizenmoeder, begonnen zijn met: ’Hallo allemaal / Wat fijn dat je er bent / Ben je voor het eerst hier / Of ben je al bekend? / Stamp met je voeten / Zet je handen in je zij / Ik ben het OM / En wie ben jij?’

De doelgroep bestaat immers uit kleuters, dat kan niet anders. Wie ter verklaring van het proces tegen die A7-blokkeerders, dat volgende week begint, met zo’n kinderachtig filmpje aan durft te komen, heeft domweg geen ander publiek voor ogen, of gaat ervan uit dat ons gemiddeld IQ tussen de 71 en 84 ligt, met andere woorden: dat wij zwakbegaafd zijn.

En waarom niet meteen ook Bert & Ernie ingezet, met name omdat die twee onlangs uit de kast zijn gekomen? Twee vliegen in één klap, want met de LGBTQIAP-bevordering kun je natuurlijk niet vroeg genoeg beginnen.

„Hé, Bert, de vrijheid van meningsuiting is een groot goed.”

„Wat zeg je nou weer, Ernie?”

„De vrijheid van meningsuiting is een groot goed.”

„Ja hoor, Ernie.”

„Maar een verschil van mening geeft je geen vrijbrief om het recht in eigen hand te nemen, Bert.”

„Ik begrijp er niks van, Ernie.”

„Je mag niet iemand de mond snoeren die een andere mening heeft, Bert.”

Voor alle duidelijkheid: die teksten worden dus ook in dat filmpje gebruikt, met uitzondering van: „Weet je wat, Ernie? Ik ga jóu es de mond snoeren!”

Eén ding verbaast mij trouwens wel: waarom zo’n filmpje nooit wordt vertoond als het AFA-tuig weer eens op het punt staat de boel te slopen.

Nou ja, eigenlijk verbaast mij dat ook weer niet.