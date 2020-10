6 jaar cel en tbs voor vader die dochter Diya (8) doodde in ziekenhuis

Het drama speelde zich af op 15 maart 2019 in het Maasstad ziekenhuis in Rotterdam waar Steve B. met zijn dochter naartoe was gegaan omdat hij dacht hartklachten te hebben. Hij zwierf urenlang met het meisje door het ziekenhuis en stak haar uiteindelijk dood met een schaar die hij vond in een kamer op de afdeling radiologie. Daar werd Diya ’s avonds om een uur of 10 aangetroffen.

Vlak na zijn aanhouding zei hij tegen de politie dat hij ervan overtuigd was dat zijn dochter in handen was gevallen van een pedofielennetwerk en door haar moeder als seksslaaf werd misbruikt. Steve B.: „Ik heb haar behoed voor meer pijn. Ik wilde gewoon dat het voor haar stopte.”

Volgens de rechtbank handelde Steve B. onder invloed van een waanstoornis, maar die beheerste hem niet volledig. Hij was nog voldoende helder om in te zien dat het doden van zijn dochter geen oplossing was.

Volgens de rechtbank staat het vast dat de tbs-behandeling langdurig zal zijn. De eis van 10 jaar gevangenisstraf van het Openbaar Ministerie houdt volgens de rechtbank te weinig rekening met de invloed van de waanstoornis.

Steve B. legt zich niet neer bij de uitspraak. Hij wandelde na het vellen van het vonnis meteen naar de voorzitter om aan te geven dat hij in hoger beroep wil gaan.