Bekende friettent in Breda afgebrand, eigenaar (80) in ziekenhuis

Eigenaar Ferry Verstrepen stond alleen in de zaak toen er plots brand uitbrak. „Hij stond achterin toen het begon te rammelen in de vetla waarin het oude vet zit”, vertelt zijn vriendin tegen bredavandaag.nl. „Toen kwam er in één klap heel veel rook. Hij kon de uitgang bijna niet meer vinden, zo heftig.”

De schade aan de friettent is enorm, de zaak op het Doctor Jan Ingen Houszplein in Breda moet mogelijk als verloren worden beschouwd.

Hoe het met ’De Fer’ zelf gaat, moet blijken. Er zijn foto’s gemaakt van zijn longen omdat hij rook heeft ingeademd. „Hij heeft nog een zwarte neus van daar binnen”, aldus de aangeslagen Yvonne. Wel voelt ze zich gesteund door de ’hartverwarmende’ berichtjes die bekenden en onbekenden schrijven.