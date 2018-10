’Pakketjes met ricine is actie van ex-marineman’

Rechercheurs vertelden dat in een van de poststukken, die waren geadresseerd aan minister van Defensie James Mattis en admiraal John Richardson, aanwijzingen zijn gevonden over de afzender. Diens naam is niet bekendgemaakt. Ook over zijn motieven is niets gezegd.

Volgens woordvoerster Dana White bevatten de pakketjes giftige zaden van de wonderboom, waaruit ricine kan worden gewonnen. De zendingen aan het Pentagon werden ontdekt na een tip van het Witte Huis. De veiligheidsmaatregelen zijn aangescherpt.

