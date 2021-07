Politie zoekt getuigen van poging tot ontvoering 8-jarige meisje in Almere

Het voorval gebeurde tussen 15.40 en 15.55 uur, toen het meisje tikkertje aan het spelen was met een ander meisje. Dat was vlakbij een daar gelegen basisschool. De licht getinte man kwam aangereden met het busje, stapte uit en probeerde een van de meisjes mee te nemen. Over een mogelijk motief zijn geen mededelingen gedaan.

Getuigen

De politie is op zoek naar getuigen. Zo zou er tijdens het incident een zwarte auto in de straat hebben gereden. Deze moest zelfs stoppen voor het meisje dat op enig moment op de grond lag, aldus de politie. In de auto zaten een man en een vrouw van middelbare leeftijd. De politie is naar hen op zoek of naar mensen die hen kennen. Zij hebben mogelijk belangrijke informatie over de poging tot ontvoering.