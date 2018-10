Buffel, panda, lama en koe: dier teistert ProRail

Het ging volgens een woordvoerder de eerste negen maanden van dit jaar om 1.335 (bijna)aanrijdingen met dieren, waardoor meer dan 3.000 treinen werden verstoord. Vorig jaar waren het er bijna 5.000. Na zwanen (27%) zijn loslopende huisdieren, wild en vee de boosdoeners. Gemiddeld zorgen dieren twee keer per dag voor vertragingen.

,,Ondanks alle maatregelen neemt dat aantal de laatste jaren nauwelijks af, omdat behoud van flora en fauna belangrijk is in ons land. We moeten daarom effectiever omgaan met de zwanenplaag in Nederland, zonder deze mooie beesten te schaden. We gebruiken ook linten om te verhinderen dat ze in de bovenleiding terecht komen. Manipuleren van gedrag dus.”

Leeuwenpoep

Hondenbezitters en veeboeren worden regelmatig door ProRail op de vingers getikt om hun dieren van het spoor weg te houden. ,,We plaatsen zelf meer hekken, tunnels en natuurlijke afrasteringen. Ook geurpalen met bijvoorbeeld een brandlucht werken goed om reeën af te schrikken.”

Behalve honden en katten zorgen ook herten en reeën vaak voor oponthoud. Ⓒ ProRail

De nieuwste vondst is leeuwenpoep. ,,Testen in Zandvoort wijzen uit dat wild instinctmatig bang is voor die geur. We gaan niet elke dag roofstront halen in zoo’s, maar proberen die reuk kunstmatig op te wekken langs de rails”, aldus de zegsman.

Lama’s en panda’s

De plekken met de meeste hinder van dieren op het Nederlandse spoor zijn volgens onderzoek van ProRail de Flevolijn, de Veluwe, Haarlem, Zandvoort en Velzen, het groene hart, rond Amsterdam-Utrecht, Zuid-Limburg en de noordelijke provincies. Ook de hogesnelheidlijn heeft er vaak last van.

Een pelikaan, ontsnapt uit een dierentuin, op het spoor. Ⓒ ProRail

De incidentbestrijders maken de gekste dingen mee. Zo moeten soms ontsnapte lama’s, panda’s, buffels, kangoeroes en pelikanen van het spoor worden gehaald. Ook gravers en knagers zorgen voor vertragingen, als de rails en kabels worden aangetast.