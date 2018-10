Iraakse modellen vrezen voor leven

Een voormalige Miss Irak publiceerde deze week een filmpje waarin zij in tranen vertelt over de doodsbedreigingen aan haar adres. Zij kreeg kreeg tekstberichtjes met de boodschap dat zij ’de volgende’ zal zijn.

De regering zit in haar maag met de serie moorden en heeft harde maatregelen aangekondigd. Toch zijn er ook veel Irakezen die de schuld van de liquidaties bij de vrouwen zelf neerleggen, onder het mom van: ’Hadden ze maar geen korte rokjes moeten dragen’.

Hoewel een klein aantal vrouwen zich steeds nadrukkelijker profileert, is het merendeel van het land aartsconservatief. Zo werd vorig jaar nog serieus overwogen om de huwbare leeftijd van meisjes te verlagen naar negen jaar.

Het laatste slachtoffer van de moordcampagne was het immens populaire Instagram-model Tara al-Fares (22), die met haar uitdagende kiekjes, waarin zij ook haar weelde en tatoeages tentoonspreidde, bijna drie miljoen volgers verwierf.

De voormalige Miss Bagdad werd vorige week op klaarlichte dag in Bagdad vermoord terwijl zij achter het stuur zat van haar hagelwitte Porsche cabriolet. Een schot door het hoofd en twee kogels in haar borst. De daders wisten op een motor te ontkomen.

Kritisch

Volgens een Turkse krant werd zij bedreigd door Islamitische Staat, maar anderen wijzen naar de vele sjiitische milities in het land, waarop zij in het verleden kritiek uitte. Ook haalde zij recentelijk uit naar een sjiitische geestelijke die haar een ’tijdelijk huwelijk’ had voorgesteld. Met andere woorden: hij wilde dat zij zich zou prostitueren.

Suad al-Ali was ook zeer kritisch over de pro-Iraanse milities in het land. Zij werd vorige maand in Basra doodgeschoten. De activiste zette zich in voor vrouwenrechten, maar was ook een belangrijke aanjager van de protesten tegen de regering in de zuidelijke stad.

Dan zijn er de mysterieuze overlijdensgevallen van Rasha al-Hassan en Rafifi al-Yasiri (beter bekend als de ’Barbie van Irak’), die allebei een schoonheidskliniek in Bagdad hadden. Zij werden in augustus thuis dood aangetroffen. De politie opperde aanvankelijk dat zij stierven aan een overdosis dieetpillen, maar de officiële doodsoorzaak is nog altijd niet vastgelegd. Het gerucht gaat dat zij zijn vergiftigd.