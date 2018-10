Inholland niet langer hekkensluiter

Dat staat in de Keuzegids HBO 2019 die donderdag verschijnt en waarin je ook kunt lezen na welke studie je op een houtje moet bijten: muziek- of kunstacademie (1600 euro bruto per maand). De hbo-student die technische bedrijfskunde heeft gestudeerd is het beste af met 2700 euro bruto per maand.

Baankans

De gids is een onafhankelijk informatieboek over hbo-studies, waarbij jaarlijks gekeken wordt naar studentenoordelen, studiesuccescijfers en keuringen door deskundigen. Opvallend is dat de beste baankans -95%- dit keer wordt geconstateerd bij de theater- en dansopleidingen. Hoge baankansen blijven er in de zorg, gezondheid, techniek en onderwijs. De hoogste werkloosheid -17,5%- is onder de hbo’ers die de studie creatieve therapie volgen.

Desirée Buijsman is een van de docenten van Inholland op de locatie Alkmaar die bijdraagt aan de stijgende positie op de ranglijst. Als docent (belasting)recht is ze sinds 2015 twee dagen per week verbonden aan de hogeschool; daarnaast heeft ze een eigen belastingadvieskantoor. „Zonder haar had ik het vak rechten niet gehaald”, zegt de 22-jarige student Shelina Bosma. „Ze begeleidt goed, werkt gestructureerd, en geeft powerpoints mee.” Dat beaamt student Joris Sturkenboom (20): „Ze neemt tijd voor uitleg, is duidelijk en heel benaderbaar.”

Docente Buijsman is zelf iets bescheidener: „Ik neem inderdaad alle tijd voor vragen, maar denk vooral dat mijn colleges gewaardeerd worden omdat ik les geef aan de hand van -voor zo ver mogelijk- voorbeelden uit mijn praktijk. Alleen maar theorie is vaag; zo zien ze naar welk beroepen vakken als belastingrecht en recht toe kunnen gaan.”

Uitval

Het studiesucces en de uitval bij Inholland wordt in de Keuzegids nog als wat problematisch beoordeeld, hoewel dit langzaam verbetert. Woordvoerder De Bruin wijst erop dat op dit gebied alle hogescholen in de Randstad een groot verschil tonen in vergelijking met hogescholen daarbuiten. „Dat ligt niet zozeer aan het onderwijs maar aan het verschil in de studenten en hun achtergrond. Wij werken hieraan door onze studenten gedurende de hele opleiding persoonlijk te begeleiden.”

Tevredenheid

In tegenstelling tot Inholland, daalt bij andere grote hogescholen in de Randstad de studenttevredenheid juist. Utrecht is afgezakt tot de laatste plek. De economiestudies zorgen vooral voor problemen, maar ook over de lerarenopleidingen oordelen studenten de laatste vijf jaar steeds kritischer. Bij de Haagse hogeschool gaan de meeste klachten over de zorgopleidingen als social work en verpleegkunde.

Avans dankt zijn aanhoudende nummer 1 positie vanwege het feit dat ondanks de 30.000 studenten geen sprake is van massaliteit. De hogeschool bestaat uit twintig kleinere academies. Studenten waarderen dit zeer. Collegevoorzitter Paul Rüpp van Avans is trots: „Dit is een groot compliment naar onze docenten en medewerkers. Zij zorgen ervoor dat studenten zich gezien en gehoord voelen.”

Hoofdredacteur Frank Steenkamp van de Keuzegids duidt de opvallend hoge baankansen voor afgestudeerden van theater- en dansopleidingen. „Het was voor de generatie die twee jaar geleden afstudeerde een gelukje; er kwam een einde aan de bezuinigingen op cultuur. Dus ze kwamen snel aan de bak. Maar het salaris is niet geweldig met ongeveer 1800 euro bruto per maand.”

Concurrentie

De studenten die de laatste jaren massaal kiezen voor een economische studie, worden gewaarschuwd door Steenkamp: „Dat is lang niet altijd het beste als het om baankansen gaat. Grote studentenaantallen betekenen ook veel concurrentie op de arbeidsmarkt. Bij bestuurskunde, facility management en international business zie je daarom een relatief hoge werkloosheid.”

De samenstellers van de Keuzegids wijzen er ook op dat dat studies met actuele maatschappelijke thema’s niet echt leiden tot veel meer werk. „Ondanks de aandacht voor global warming, voedsel en biologie is het voor de hbo-studenten van deze studies lastig om werk te vinden.”