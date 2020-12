Woonbooteigenaren Amsterdam strijden door tot laatste snik

Karen en Erik Uytendaal. Ⓒ Ronald Bakker

AMSTERDAM - Het lijstje belasting- en tarievenverhogingen in Amsterdam kent maar geen einde. Het door GL geleide college van B&W hoopt deze week de volgende er weer doorheen te krijgen. Ditmaal zijn de woonbootbewoners de pineut. Zij krijgen in vijf jaar een verdubbeling van liggeld (precariobelasting) voor hun kiezen. Tot het laatste moment zullen zij zich hiertegen verzetten. Woensdagmiddag om kwart over één klinken de scheepshoorns door de hele stad.