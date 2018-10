Ramp-Stint was vier keer gerepareerd

Volgens eigenaar Edwin Renzen reed de bewuste Stint sinds de zomer van 2017. Er was een accu uit een ’foute batch’ geïnstalleerd. Die werd daardoor drie keer vervangen. „Er zijn batterijen geïnstalleerd waar een productiefout in zat. Die vervingen we voor batterijen met een productiefout. Voordat je daar achter bent, ben je drie sets verder.”

Ook de gashendel werd een keer vervangen, net als bij een reeks andere Stints. Ook hier was sprake van een ’foute lading’.

Toevallig

„De Stints van deze leeftijd zijn zo ontzettend stabiel”, vertelt Renzen. Dat de ’Osse’ Stint viermaal werd gerepareerd, is veel, maar een toevalligheid. „En hadden we meteen geweten dat we een slechte batch batterijen hadden, dan waren we maar twee keer langs geweest.”

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de ramp-Stint nog niet onderzocht. Die staat bij het NFI. „Als we nu iets doen, kan het onomkeerbaar zijn”, zegt een woordvoerder. De ILT heeft wel alle papieren van Stint gekregen over onderhouds- en servicebeurten van de Stint die op 20 september werd geschept door een trein. „De accu is onder meer een keer vervangen”, zegt de woordvoerder, die verder niets kwijt wil.

Verbod

De ILT deed sinds het ongeluk onderzoek naar mogelijke problemen met de Stint. Op basis van voorlopige conclusies besloot minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) alle Stints van de weg te halen.

Dat verbod is voor kinderdagverblijf Het Kinderstraatje uit Almere reden om naar de rechter te stappen. Mies van Zundert van Het Kinderstraatje heeft geen rijbewijs en moet daarom ander vervoer regelen, wat extra kosten met zich meebrengt. Ingeschakelde jurist Werner van Bentem vindt het besluit om de Stint van de weg te weren ’te kort door de bocht’.

Zondebok

„Er is onvoldoende onderzoek gedaan om zeker te weten dat dit probleem ook op andere Stints van toepassing is”, zegt Van Bentem over de mogelijkheid dat een draad aan de Stint kan breken en de kar op hol kan slaan. „Mijn indruk is dat de minister een zondebok zoekt, als reactie op het tragische ongeluk in Oss.”

Mocht achteraf blijken dat de genoemde gebreken in het onderzoeksrapport van de ILT, het NFI en de politie representatief zijn, dan legt Van Bentem de verantwoordelijkheid bij de fabrikant. „Die had destijds de productiefouten, zoals de gebrekkige 0-kabel moeten opmerken. Ook had het voertuig dan nooit toegestaan mogen worden op de openbare weg.”

Schadevergoeding

Hij pleit voor een schadevergoeding, die óf de minister óf de fabrikant moet betalen. Maar Van Bentem eist in de eerste plaats dat het Stint-verbod onmiddellijk herroepen wordt, totdat er meer onderzoek gedaan is.

Stint is niet van plan naar de rechter te stappen, aldus Renzen. Hij wil met het ministerie om tafel. De manier waarop het verbod tot stand is gekomen, zint hem niet. De problemen met draadbreuk, waar de ILT over rept, herkent hij niet. „Die zijn in acht jaar tijd niet voorgekomen.”