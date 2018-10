Onderzoek: honderden mensen stierven al door selfies

Dat blijkt uit recent onderzoek dat werd gepubliceerd door het Journal of Family and Primery Care. Onder leiding van Dr. Agam Bansal analyseerden de onderzoekers artikelen van dodelijke selfie-incidenten die het nieuws haalden tussen oktober 2011 en november 2017. Wat bleek: er vonden 259 dodelijke ongevallen plaats onder mensen die op dat moment een selfie maakten.

De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers was 22.94 jaar. Bij ongeveer 72,5 procent van de gevallen waren mannen betrokken, de overige 27,5 procent van de dodelijke ongevallen valt toe te schrijven aan vrouwelijke slachtoffers. In India, de Verenigde Staten en Pakistan vinden de meeste selfie-incidenten plaats. Onderzoekers suggereren dat de relatief jonge bevolking van India er waarschijnlijk voor zorgt dat dit land zichzelf koploper mag noemen. Bijna 50 procent van de dodelijke selfies werden in India geschoten.

„Dit is slechts een tipje van de sluier”, schrijven de onderzoekers in het rapport. Een groot aantal zaken is volgens hen namelijk nog niet bevestigd.