’Wintervagina’ zorgt voor rumoer

Mary Burke, een klinisch verpleegster van het London Bridge Plastic Surgery and Aesthetic Clinic, weet het zeker: de vagina gaat binnenkort in ’wintermodus’ omdat de lucht kouder wordt. Daardoor droogt onze huid uit - ja, ook dáár.

Niemand praat er openlijk over, aldus Burke, maar het is een probleem, dat vooral speelt bij mensen die vaak in ruimtes zitten die ofwel verwarmd zijn, of airconditioning hebben. „Daar zit minder vocht in de lucht”, aldus Burke in Britse media. Een luchtbevochtiger kan helpen, of de goedkope variant: gewoon een kommetje water op de kast zetten. En: genoeg groente eten.

Desinformatie

Sinds onder meer The Sun en The Mirror over het fenomeen hebben geschreven, gaan medisch specialisten tot het naadje om vrouwen erop te wijzen dat de ’wintervagina’ onzin is: een fabeltje, pure desinformatie, aldus de gynaecologen en andere specialisten, die zich ernstig zorgen maken over deze vorm van volksverlakkerij.

„Dit lijkt op de desinfo-campagnes over Lysol douches tussen 1920 en 1940”, reageert gynaecoloog Jennifer Gunter, doelend op desinfectiemiddel Lysol, dat vroeger werd geadverteerd als ’hygiënisch middel’ voor de intieme zone. „Dit is bedoeld om te verkopen. Een hele industrie is eraan gewijd.”

Belangenverstrengeling

Gunter wijst erop dat Burke, die de mond vol heeft van de ’wintervagina’, zelf werkt voor een plastisch chirurgie-bedrijf dat aanpassingen aan de vagina aanbiedt.

Bovendien: september, wanneer de herfst aanvangt, is de meest productieve maand van het jaar. Dan worden de meeste baby’s geboren, zo leert een artikel van Time waar Gunter naar verwijst in een blogpost. Wanneer zijn die baby’s gemaakt? Juist, tijdens de feestdagen. Middenin de winter.

Kritiek op ’zomervagina’

Ook op sociale media wordt de spot bedreven met de ’wintervagina’, onder meer door dokters. Het fenomeen mag dan lachwekkend zijn, het is niet uniek. Eerder werden al de zomervagina en de zomerpenis - groter tijdens een hittegolf - al gesignaleerd.