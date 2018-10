Bijleveld: forse stap nodig bij defensie-uitgaven

NAVO-secretaris-generaal Jens Stoltenberg riep de lidstaten nogmaals op om serieus werk te maken van het verhogen van hun defensie-uitgaven. Bijleveld zei die urgentie te delen, voor onze eigen veiligheid. „We zijn nu bijna halverwege op weg naar 2024. Maar we komen ondanks de extra investeringen nog lang niet in de buurt van die 2 procent.”

De NAVO-ministers spraken over de lastenverdeling binnen het bondgenootschap naar aanleiding van de toezeggingen die door hun regeringsleiders zijn gedaan op de recente NAVO-top in Brussel. Vooral de Amerikaanse president Trump hamerde daar op extra defensie-uitgaven door de Europese bondgenoten.

Volgens Stoltenberg is de jarenlange bezuiniging op de defensie-uitgaven nu in alle lidstaten een halt toegeroepen, en stijgen bijna overal de uitgaven weer. „Maar we moeten nóg meer doen.” Slechts acht van de 29 lidstaten voldoen momenteel aan de norm van 2 procent.

De Nederlandse regering moet, net als de andere lidstaten, vóór 31 december een plan op tafel leggen voor de uitvoering van de gedane toezeggingen. Minister Bijleveld: „We maken dat plan op basis van onze eigen behoeften en de capaciteitsdoelstellingen van de NAVO en de EU.” Er komt een begrotingsfonds zodat meerjarige planning mogelijk is.