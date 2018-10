Drugsstel in huis vakantiegangers na Valet-parking

Het bizarre verhaal begint afgelopen maandagavond, laat in de avond. De politie krijgt een geschrokken buurman aan de lijn: eigenlijk zou hij op een huis van de buren passen, die op vakantie zijn gegaan. Maar er brandt al licht. Vreemd, vindt de buurman, en als hij aanbelt, doet een onbekende man open die claimt dat híj op het huis mag passen - en er mag blijven slapen.

De buurman belt de politie, en zodra de bewoners zijn gealarmeerd, blijkt dat de onbekende man helemaal nergens toestemming voor heeft gekregen. De politie doet onderzoek, vindt drugs in het huis, en hoort het verhaal van de man aan.

Parkeerservice

De vakantiegangers bleken van een parkeerservice gebruik te hebben gemaakt, bij een bedrijf in de buurt van Schiphol. Ze reden met de auto daarheen, en lieten het voertuig terugbrengen door het bedrijf.

„De vakantiegangers hadden de autosleutels met daaraan de huissleutels afgegeven aan deze werknemer zodat deze de verdere zorg van het parkeren kon nemen. Omdat alle gegevens bekend waren bij deze werknemer, was hij naar hun huis gereden en had daar, samen met zijn vriendin, intrek genomen”, schrijft de politie op Facebook. „De verdachten maakten al volledig gebruik van alle voorzieningen in de woning.”

’Mogelijk meer slachtoffers’

Zowel de man, die geen vaste woon- of verblijfsplaats heeft, als de 32-jarige vrouw zijn opgepakt. Laatstgenoemde komt uit de Filipijnen en is vermoedelijk illegaal in Nederland.

Mensen die eerder gebruik hebben gemaakt van Valet-service, zijn mogelijk ook de dupe. De man was namelijk in het bezit van meer autosleutels. De politie doet daar nu onderzoek naar. „Mogelijk heeft de man van meer woningen gebruik gemaakt terwijl de eigenaren op vakantie waren”, bevestigt de politie.

