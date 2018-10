Verlammende medicijnregels

Dat speelt op dit moment met de regels rond de goedkeuring van geneesmiddelen tegen uiteenlopende vormen van kanker. Zoals melanoom, een levensbedreigende vorm van huidkanker. Vorig jaar waren er alleen al in Nederland 6700 nieuwe melanoom-diagnoses.

Een beoordelingscommissie van de Nederlandse Vereniging van Medisch Oncologie (NVMO), voor een flink deel bestaande uit artsen, heeft dezer dagen ’nee’ gezegd tegen een relatief nieuw medicijn. Het gaat om nivolumab, een immuuntherapeuticum, een zogeheten PDL1-remmer die de menselijke afweer stimuleert, waardoor het lichaam zelf kankercellen kan opruimen. Het wordt onder meer gebruikt bij melanoom en longkanker.

Het middel is misschien wel effectiever dan chemotherapie en bestraling. En behandelaars van verschillende vormen van kanker zijn er enthousiast over. Ze zien hun patiënten herstellen en de ernstigste vormen van kanker, waartoe melanoom behoort, te boven komen.

Nivolumab wordt al gegeven (en vergoed!) aan patiënten in een bijna uitzichtloos stadium van deze ziekte. Daarin is dit middel betekenisvol, het heeft zijn kwaliteit onomstotelijk bewezen.

Afgekeurd

De wens van melanoombehandelaars om dit middel nu ook in een zo vroeg mogelijk stadium toe te dienen aan patiënten die inmiddels zijn geopereerd, wordt thans geblokkeerd door de betreffende NVMO-commissie. Waarom? Omdat het middel slecht is? Nee, geenszins. Dat vindt de commissie evenmin. Maar, omdat er geen vijf jaar ervaring met dit immuunmiddel bestaat, maar nog slechts twee jaar. En dát is tegen de regels die de commissie ooit met zichzelf heeft afgesproken.

Dus wordt het middel voor gebruik in de kankerkliniek afgekeurd.

Kan de commissie die regels dan niet versnellen? Daar wordt over gedacht. Misschien wordt het uiteindelijk vier jaar, drie jaar of twee jaar… Maar dat denken kan nog even duren: de commissie wacht op internationale opinies hierover.

Soms kunnen spelregels je behoorlijk lam leggen. Ten koste van de kankerpatiënt.