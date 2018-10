Ruim helft jongeren doet weleens vrijwilligerswerk

De 18-jarige Laura van Oosten uit Oegstgeest meldde zich na haar eindexamen afgelopen juni aan als zorgvrijwilliger bij Xenia, een hospice speciaal voor jonge mensen van 16 tot 40 jaar in Leiden. „Een kwartier later kreeg ik al een mailtje terug voor een kennismaking.”

Haar motivatie om vrijwilliger te worden? „Ik denk dat het geen kwaad kan om je nuttig te maken buiten je normale leven met studie of werk”, zegt ze. Met Xenia maakte ze eerder dat jaar kennis door een goededoelenactie op school. Samen met medeleerlingen zamelde ze geld in.

Verpleegkundige

Laura ondersteunt in het hospice gemiddeld een keer per week tijdens een shift van vier uur de verpleegkundige. „Soms spring ik last minute bij, zoals afgelopen zaterdagavond. Dan help ik bijvoorbeeld bij het naar bed brengen van de gasten: hen opfrissen, tanden poetsen en het bijstaan van de verpleegkundige bij het bedienen van de tillift.” Ook voert ze huishoudelijke taakjes uit, zoals wassen draaien. „Alles om de verpleegkundige te ontlasten.”

Daarnaast is Laura ook gezelschap voor de gasten, zoals de bewoners van Xenia worden genoemd. „Voor hen is het prettig om een praatje te kunnen maken over iets anders dan hun ziekte met iemand in dezelfde leeftijdscategorie.”

Heftig

Haar leeftijdgenoten vinden het soms heftig als ze vertelt over haar vrijwilligersbaantje. Laura: „Natuurlijk, als je erover nadenkt, is dat het ook. De gasten zijn niet allemaal in de laatste fase van hun leven; sommigen komen ook tijdelijk logeren om het thuisfront even te ontlasten. Ik vind het fijn dat ik iets kan bijdragen, om het hun zo prettig en comfortabel mogelijk te maken. Het is zeker niet alleen maar rozengeur en maneschijn, maar je moet voor jezelf een balans vinden. Ik word gelukkig goed begeleid door Xenia.”

Uit het onderzoek van het CBS blijkt dat jongeren in de leeftijd van 15 tot 18 jaar oververtegenwoordigd zijn bij vrijwilligerswerk. Bijna 60 procent zet zich minstens een keer per jaar in als vrijwilliger voor een organisatie. Laura: „Een hospice is misschien niet voor iedereen een geschikte plek, maar je kunt jezelf natuurlijk op heel veel manieren nuttig maken.”