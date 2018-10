Lichamen drie Nederlanders gevonden in Spanje

De Nederlanders zijn midden op de dag, rond twee uur gevonden - in een boerderij in Coín, een dorp van zo’n 21500 inwoners.

De locatie van de Spaanse plaats Coín, niet ver van de stad Malaga, waar de politie de lichamen van drie Nederlanders heeft gevonden. Ⓒ ANP

De zoon van het stel sloeg alarm bij de politie, nadat buren hadden geklaagd over de sterke geur die uit de woning kwam.

De politie sluit niet uit dat het gaat om een geweldsmisdrijf. Ook zou het kunnen gaan om een ’collectieve zelfmoord’. „Maar het kan ook dat de jongste vrouw op natuurlijk wijze is overleden, of met hulp van haar man. En dat daarna de moeder is gestorven - en uiteindelijk de man”, zegt één van de politieagenten in El País.

Volgens berichten in buitenlandse media waren de lichamen al in verregaande staat van ontbinding, en lijkt de man te zijn overleden na ophanging.

De echtgenote zou ’terminaal ziek’ zijn geweest, citeert de krant El País bronnen rond het onderzoek. Volgens de Spaanse media zou de zoon van de huiseigenaar, die de woning verhuurde, de Nederlanders hebben gevonden.

De lichamen zijn overgebracht naar Malaga voor sectie. Wat er precies is gebeurd, moet later duidelijk worden uit het onderzoek.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag is op de hoogte van de berichten, maar kan er verder nog niets over zeggen.