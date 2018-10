Stel kapot van roof geliefde oldtimer

Frank (50) liep maandagochtend de garage in om de kliko buiten te zetten, toen hij een ravage aantrof. Hun twee ’gewone’ auto’s stonden gedeukt en beschadigd in de overkapte parkeerplaats, maar zijn grote liefde was verdwenen: de Mercedes.

„Die stond achterin, ze hebben alles aan de kant geduwd voor die auto. Het was duidelijk dat hun pijlen daarop waren gericht.”

Franks hobby is het opknappen van oldtimers, in zijn garage in het Brabantse dorpje Gastel. Deze auto was bijna af, hij had er anderhalf jaar aan gewerkt en al zijn spaarcenten zaten erin. „En mijn ziel en zaligheid.” Over de precieze waarde spreekt hij liever niet.

Alarmsysteem

Alleen het alarmsysteem ontbrak nog, daarna zou de wagen verzekerd kunnen worden. Maar daar staken deze inbrekers een stokje voor. „Het is echt belachelijk, mensen moeten met hun vingers van je spullen afblijven. We voelen ons niet meer veilig in ons eigen huis. Alles loopt een deuk op, iedereen is verdacht. We hebben aan allerlei scenario’s zitten denken, zo veel mensen wisten niet dat ik deze auto had staan. Ik ben altijd al wat voorzichtig geweest.”

De oude Mercedes werd door Frank voor het spuiten vakkundig afgeplakt.

Antwerpen

Het echtpaar is deze week elke dag druk aan het zoeken. „We fietsen door de buurt, vragen aan mensen die een camera voor de deur hebben hangen of we de beelden mogen zien en hebben contact gezocht met de haven van Antwerpen. Een tipgever zei in die buurt zondagnacht om 03.00 uur iemand te hebben zien rijden in een auto die op de onze leek. Je krijgt echter niet zomaar toegang tot die haven.”

Aandacht

De beloning van 15.000 euro is vooral bedoeld om aandacht te trekken. „We moeten toch iets. Het is niet zo dat ik die 15.000 euro zomaar op een plank heb liggen, maar ik heb het er graag voor over. De auto is veel meer waard en dat geld ben ik allemaal kwijt als ik hem niet meer vind. Hopelijk spreekt dit bedrag de mensen aan.”

De aanpak lijkt te werken. „Ik had nooit verwacht zó veel los te maken. Van Canada, Amerika, Venezuela, Afrika en Europa tot Syrië: overal hebben mensen het bericht gedeeld. Als hij gevonden wordt, ben ik echt dolgelukkig, maar ik vrees dat we de auto nooit meer terugzien.”

