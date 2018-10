VRT België stuurt verslaggevers tegen betaling

Als een museum of een theatergezelschap wil dat een radioprogramma over kunst live komt uitzenden op locatie, moet daarvoor 4000 euro worden neergeteld. Een stad of organisatie die een verslaggever langs wil hebben tijdens het ochtendprogramma Start je dag betaalt 2000 euro.

De VRT zegt dat het een bijdrage vraagt voor de extra productiekosten. Daarnaast gebeurt dat niet bij de nieuwsdienst. Ook zegt een woordvoerder dat die financiële bijdrage „nooit de unieke bepalende factor in de keuze” is om ergens over uit te zenden.

De Vlaamse Vereniging van Journalisten vindt dat dergelijke betalingen indruisen tegen de gedragsregels.