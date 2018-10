Brief 3 ’Ergernis over eisen Volkert’

Weer is Volkert van der Graaf erin geslaagd om het OM te kijk te zetten en de Nederlandse rechtsgang te provoceren. De laffe en gewetenloze moordenaar van Pim Fortuyn slaagt er telkens weer in om bij ieder weldenkend mens het bloed onder de nagels vandaan te halen met zijn eisen over hoe-, wanneer- en op welke wijze hij gecontroleerd wenst te worden. Gegarandeerd dat zijn volgende stap de eis is dat de Nederlandse overheid zijn emigratie financiert omdat hij door de aan hem opgelegde beperkingen onvoldoende heeft kunnen sparen!

Cees J. Roos, Sneek

