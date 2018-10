Echtgenote oud-premier Maleisië aangeklaagd

Aanklagers lazen de aanklachten voor in de rechtbank in hoofdstad Kuala Lumpur. De echtgenote van de voormalige premier had de nacht daarvoor in de cel doorgebracht. Rosmah arriveerde geflankeerd door agenten bij de rechtbank, waar ze zich lachend en zwaaiend liet fotograferen door de media.

De autoriteiten vervolgen ook de echtgenoot van Rosmah. Tijdens het jarenlange bewind van Najib zouden miljarden dollars zijn verdwenen uit staatsfonds 1MDB. Ook bleken er miljoenen dollars te staan op de bankrekening van de oud-premier, die dit jaar moest wijken na een verkiezingsnederlaag.

Miljoenen, designertassen, juwelen en horloges

De autoriteiten maakten later bekend voor zo’n 275 miljoen dollar (bijna 240 miljoen euro) aan cash, designertassen, juwelen en horloges in beslag te hebben genomen in panden die in verband worden gebracht met het echtpaar. Aanklagers stellen ook dat Rosmah zou hebben geprobeerd een getuige te beïnvloeden.