Begrip voor schoolbesluit: ’Maar er zijn nog wel een hoop vragen’

Amsterdam - Het nieuws sloeg in eerste instantie in als een bom, maar in het onderwijsveld is na overleg begripvol gereageerd op de bekendmaking dat scholen open moeten blijven. Bonden en werkgevers in het onderwijs snappen de overwegingen van het kabinet, maar er zijn nog een hoop vragen. Universiteiten en hogescholen kiezen eieren voor hun geld en besluiten al het fysieke onderwijs te staken.