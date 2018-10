Indonesië worstelt met nepnieuws na aardbeving

Het ministerie stelde dat de burgemeester van stad Palu in het rampgebied ten onrechte is doodverklaard. Ook deed het onjuiste verhaal de ronde dat nabestaanden van slachtoffers gratis naar die stad kunnen vliegen. Verder circuleerden niet-kloppende verhalen over een dreigende dijkdoorbraak en nog veel zwaardere aardbeving die ophanden zou zijn.

"Als je je huis verlaat, komen mensen je spullen stelen"

Dat laatste verhaal deed ook de ronde in het rampgebied. „We hoorden dat de grootste aardbeving vrijdag zal plaatsvinden”, zei een inwoner van Palu tegen The Guardian. „Ik vertelde mensen dat het een grap was. Als je je huis verlaat, komen mensen je spullen stelen. Daarom verspreiden ze dit soort onzinboodschappen.”