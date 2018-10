Sintcomité Zaanstad trekt zich terug uit intocht

Het Sinterklaascomité Zaanstad kreeg het verzoek om pieten te leveren tijdens de intocht. De Reus: „Wij hebben meteen als voorwaarde gesteld dat we dat alleen doen als het om donkere pieten zou gaan. Toen we te horen kregen dat de NTR alleen blanke en roetveegpieten wil, besloten we om niet mee te werken.”

Volgens De Reus hebben hun pieten al behoorlijk wat aanpassingen ondergaan. „We hebben afspraken gemaakt met leden van het Sint en Pietgilde: onze pieten hebben geen oorringen, ze zijn gewoon bruin en niet pikzwart en ze praten niet met een accent.”

Een week na de landelijke intocht organiseert het comité een eigen sinterklaasfeest. „Het gaat om een lokale intocht in Zaandam Zuid. Dan maken we gewoon gebruik van donkere pieten.”