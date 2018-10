’Ingrijpen voor kankermedicijn’

Als mensen uit andere landen in levensgevaar zijn wordt er ook hulp geboden en er alles aan gedaan om deze mensen te helpen. Nu worden honderden patiënten door de zorgverzekeraars aan hun lot overgelaten en dat is een schande te noemen in dit land. Hier moet direct vanuit de politiek worden ingegrepen want zelfs mensen die nog nooit een cent aan de zorgverzekering hebben betaald worden hier ook geholpen. De kosten die nu moeten worden gemaakt horen niet mee te wegen om dit middel niet te verstrekken.

R. van Putten