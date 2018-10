’Horror-teasers op tv ongepast’

Na bijna drie kwartier voorbeschouwen was het woensdag eindelijk zover. Tot slot werd er gezegd dat de wedstrijd in Eindhoven vlak voor het begin zou worden voorafgegaan met een spectaculaire lichtshow. Dit was nog niet gezegd of direct weer reclame met o.a. de meest afschuwelijke beelden van nog uit te zenden "horror" films van Veronica met alleen maar beelden van afschuwelijk geweld en heel veel bloed. Ook onze kleinzoons (ook echte voetballiefhebbers) in de leeftijd van 6, 12, 14, 17 en 20 jaar werden hiermee geconfronteerd. Onbegrijpelijk en verbijsterend dat Veronica, toch een echte jongerenzender, niet inziet dat deze beelden niet geschikt zijn om deze op dit moment uit te zenden. Sterker nog, dit soort films moeten ze helemaal niet uitzenden. Een prachtige sfeerimpressie uit het stadion zou heel veel goodwill kweken.

Familie H.J. Lammerts, Wolvega