Leerlingen thuisgehouden om sexy hobby schooljuf

De vrouw, die in haar vrije tijd kunstenares is, maakt sexy barbies. Een flink aantal ouders neemt daar aanstoot aan.

Op haar Facebookpagina staan schaars geklede blonde barbiepoppen in uitdagende poses.

Ouders van kinderen in groep vijf vinden „het niet normaal dat een docent dit soort beelden kan hebben”, schrijven ze in een anonieme e-mail die het Rotterdams Dagblad citeert. Er wordt zelfs gesuggereerd dat het om kinderporno gaat. De ouders eisen dat de directie de vrouw ontslaat. Tot die tijd houden ze hun kinderen thuis.

Schooldirecteur Per Severin zegt tegen de krant dat „meer dan vijf” ouders hun kinderen niet meer naar school sturen. Hij staat pal achter de aangevallen docente. Het gaat volgens hem om een uitstekende leerkracht met een lange staat van dienst. „Wat mijn leerkrachten in hun privéleven doen, is niet mijn zaak en zeker niet die van de kinderen – tenzij de privé-activiteiten botsen met onze schoolprincipes.”

De leerkracht wil zelf niet reageren. Eerder zei zij barbie als model te kiezen omdat zij door mannen en vrouwen als ’ideaal’ wordt gezien. „Ook verwerkt ze babypoppetjes in vilten doosjes om te laten zien wat kinderen soms wordt aangedaan, zoals verwaarlozing, mishandeling of misbruik”, aldus de krant.