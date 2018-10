Politie bevrijdt slaaf na 40 jaar uit keet

Het gaat om een 58-jarige Brit die zat opgesloten in een klein hok met een stoel en een eenvoudig bed op de vloer. In de keet, ergens in het graafschap Cumbria in het noordwesten van Engeland, was het steenkoud.

„Dit waren geen omstandigheden waar een mens in behoort te leven”, aldus inspecteur Martin Plimmer tegenover de BBC. Volgens Plimmer, verbonden aan de politiedivisie tegen arbeidsmisbruik GLAA, was het slachtoffer hoogst verbaasd toen hij op woensdag werd bevrijd.

Konijn

„Toen we hem vonden keek hij als een konijn in de koplampen zo verbaasd”, aldus Plimmer. Uit verklaringen lijkt het erop dat de persoon sinds zijn zestiende of zeventiende is gebruikt als slaaf. Hij is weggebracht voor medisch en psychisch onderzoek.

De politie heeft een 79-jarige man gearresteerd op verdenking van slavernij. Voor welk werk of klussen hij zijn slachtoffer sinds de jaren tachtig heeft gebruikt, is nog niet duidelijk. Dat wordt door de GLAA onderzocht.

Inspecteur Plimmer zegt in zijn lange carriere nog nooit een geval van zo langdurige slavernij in Engeland heeft meegemaakt. Of het slachtoffer ooit weer de oude wordt en of hij de psychische schade te boven komt, is de vraag.