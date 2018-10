Deze vier Russische spionnen zijn Nederland uitgezet

Het kabinet heeft bewust gekozen om deze operatie en deze vier daarbij betrokken Russische inlichtingenofficieren publiek te maken, om de GROe het internationaal opereren te bemoeilijken. Ⓒ Ministerie van Defensie

Op 10 april arriveerden vier Russische inlichtingenofficieren in Nederland op een diplomatiek paspoort. Al snel bleek dat ze verkenningen uitvoerden van een hack-operatie rond de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW). Het viertal is in april het land uit begeleid. Het gaat om Aleksei Morenets, Evgenii Serebriakov, Oleg Sotnikov en Alexey Minin.