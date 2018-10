In het bos kwamen wij een vrouw tegen met een jonge Heidewachtel; we raakten in gesprek over honden en onze ervaringen. Toen we weer bij de auto kwamen, zat er een briefje onder de ruitenwisser waarop stond dat wij haar hond af en toe wel mochten meenemen voor een wandeling. Bedankt Jacqueline!

Han en Heinie de Kruyf, Havelte