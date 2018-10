Naïef beleid benadeelt ouderen

In de gemeente Buren heeft men het plan opgevat om vanaf 2019 geen restafval meer op te halen want mensen moeten gedwongen worden meer afval te scheiden (ondanks alle prijsverhogingen). Daarvoor worden op centrale punten ondergrondse containers geplaatst waar mensen zelf het (rest)afval naar toe moeten brengen, tegen extra betaling uiteraard. Maar dat mensen als ze ouder worden vaak niet meer in staat zijn om lopend het restafval weg te brengen, daar wordt niet aan gedacht. Dus gebruikt incontinentiemateriaal, etensresten, enz. worden dan maar in (plastic!) zakken bewaard tot iemand het voor de ouderen kan wegbrengen of men probeert het door de wc te spoelen wat tot de nodige verstoppingen leidt. En de etensresten trekken ongedierte aan, met alle gevolgen van dien. Dat gaat dan dus weer aardig lijken op de vergane tijden, maar dan in omgekeerde volgorde. Toen werd men gaande weg wijzer, nu dommer!

Rudolf Pastoor