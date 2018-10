Enkelbandknipper Johan L. weer achter de tralies

door Tim van Boxtel

L. verhuisde in augustus van Oostburg naar Holten, terwijl hij daar geen toestemming voor had. Dat noemde de rechtbank donderdagmiddag ’ onbegrijpelijk’ , zeker omdat hem bij de toekenning van de VI (voorwaardelijke invrijheidstelling) duidelijk werd gemaakt dat dit zijn laatste kans was.

Johan L. kreeg in 2013 een celstraf van acht jaar opgelegd voor de roofmoord op Tilburger Willy van Wanrooij in 2008. Halverwege 2017 kreeg hij al een kans met een VI, maar toen knipte hij zijn enkelband door en lapte andere voorwaarden aan zijn laars. In juli kreeg hij nog een mogelijkheid, met als voorwaarde onder meer dat hij in Oostburg zou gaan wonen, onder elektronisch toezicht.

Anderhalve maand geleden verhuisde hij echter naar Holten, volgens hemzelf vanwege een conflict met de eigenaar van het pand waarin hij verbleef, een familielid. De rechtbank straft hem daarvoor met de herroeping van zijn VI.

Drugsverbod overtreden

L. zou ook het drugsverbod hebben overtreden en onvoldoende meegewerkt hebben aan urinecontroles. Dat achtte de rechtbank donderdagmiddag echter onvoldoende aangetoond, maar het overtreden van het locatiegebod is voldoende om L. de rest van zijn straf – 864 dagen – achter de tralies te laten uitzitten.