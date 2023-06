Bestuurders auto’s betrokken bij ongeval A79 aangehouden

Bij het ongeval was ook nog een derde voertuig, een personenbusje, betrokken. Drie mensen raakten gewond. De weg richting Maastricht was lange tijd dicht voor onderzoek, maar werd zaterdag aan het begin van de middag weer vrijgegeven. Het ongeval gebeurde rond 03.30 uur. De oorzaak is nog onbekend.

In het busje zaten vier mensen. Van hen zijn twee personen naar het ziekenhuis in Maastricht gebracht met ernstige verwondingen. Een van hen was de bestuurder, een 47-jarige man van wie niet bekend is waar hij woont. Van de tweede is de identiteit nog niet bekend bij de politie.

Ook de 75-jarige verdachte is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De andere verdachte is ter plekke onderzocht door medisch personeel. Ook de twee inzittenden uit het personenbusje zijn ter plekke onderzocht en hoefden niet naar het ziekenhuis.