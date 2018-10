Ene opticien is andere niet

Ⓒ DIJKSTRA BV

’Hard gevecht om de verkoop van brillen’(Tel. 4/10). Toevallig ben ik al jaren klant bij Specsavers, maar ik kan niet anders zeggen dan dat zij mij tijdig naar een oogarts hebben gestuurd, toen de oogdruk dichtbij ’de grens’ kwam en het leek alsof ik nog een andere afwijking had, schrijft Mirta Haan. Zij is zeer tevreden over deze opticien.