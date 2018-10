Hackersgroep Fancy Bear heeft ’veel geld en veel kennis’

Dit zou het logo van ’Fancy Bear’ zijn.

DEN HAAG - De schimmige Russische hackersgroep Fancy Bear wordt beschuldigd van bijna alle grote cyberaanvallen van de afgelopen jaren. Ze zouden onder meer zijn binnengedrongen in de Amerikaanse Democratische Partij. E-mails van partijkopstukken belandden op WikiLeaks. En volgens Defensie hebben ze in april ook geprobeerd binnen te dringen in het kantoor van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag.