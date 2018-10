’Wachten op tegenreactie in Turkije’

Vrienden kunnen elkaar natuurlijk altijd de waarheid zeggen. Dus benoem het maar. In Turkije is er geen persvrijheid, onderdrukking van de bevolking, schending van de mensenrechten, steun aan terroristen, geen onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. We hebben elkaar nodig voor de handel en de strijd tegen terrorisme wordt er gezegd. Nu de prijzen voor de eerste levensbehoeften enorm zijn gestegen, is het wachten op een reactie van de bevolking. Een kwestie van tijd.

J. Kluin