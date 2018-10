’Brillenglazen binnen jaar matglas’

Binnen een jaar was het matglas geworden. Toch weer een andere geprobeerd, nu met echt glas, wat nogal wat voeten in de aarde had. Na weken wachten was hij er dan eindelijk. Na een paar maanden had ik weer matglas. Ik probeerde het aan te kaarten via internet, maar de firma was onbereikbaar. Naar de winkel gegaan. Ja, hoe maakte ik de glazen dan schoon? Drukte ik te hard, gebruikte ik de verkeerde schoonmaakmiddelen? Ik zei: ik gebruik precies hetzelfde als bij mijn vroegere brillen en daar had ik geen enkel probleem mee. Ze haalden hun schouders op en wilden er verder niet op ingaan. Weg 400 euro. Toch maar weer naar mijn oude opticien. Ik heb nu weer een ‘ouderwetse’ bril en geen enkel krasje erop bij het poetsen, maar ik ben wel 850 euro lichter. Hopelijk blijft hij lang heel....

A.W. de Haas, Niedorp