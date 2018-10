Politici: actie Russische inlichtingendienst onacceptabel

Minister-president Rutte noemt het werk van de Russische inlichtingendienst in een verklaring ’onacceptabel’. „Deze poging om toegang te verkrijgen tot de beveiligde systemen van een internationale organisatie, die zich wereldwijd inspant voor de uitbanning van chemische wapens, toont wederom dat de GROe zich niets aantrekt van internationale waarden en de rechtsorde.”

Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) ziet het als bewijs dat investeren in techniek tegen cyberaanvallen nodig is. ,,Nu ging het goed, maar de tegenstander komt steeds met nieuwe technologie. Het is net als schaken.’’

PVV-leider Wilders is trots op de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD). „Goed dat deze onacceptabele Russische operatie op Nederlandse bodem is verstoord.”

CDA’er Bruins Slot waarschuwt Nederlanders. ,,Laat de naïviteit voorbij zijn, Rusland spioneert in mensen hun eigen straat.’’ Waarschijnlijk debatteert de Kamer nog voor het herfstreces over de onderschepte cyberaanval.

D66’er Sjoerdsma deelt een sneer uit naar de PVV en Forum, door te stellen dat ’bepaalde rechtse partijen de Russische dreiging lachend hebben gebagatelliseerd’. ,,Het gaat om schaamteloos gevaar op het continent.’’

Tweede Kamerlid Kerstens (PvdA) is benieuwd hoeveel spionage-acties de Russische inlichtingendienst nog meer heeft uitgevoerd. ,,Dat weet je alleen van zaken die je boven tafel hebt gekregen, zoals in dit geval.’’ Hij is trots op de inlichtingendienst. ,,We hebben ze door, dat weten ze nu.’’

50Plus-voorman Krol is niet geschrokken. ,,Integendeel, ik ben juist blij. Het optreden van onze veiligheidsdienst is fantastisch, om trots op te zijn.’’ Volgens krol is het juist goed dat het nieuws vandaag ’een gezicht heeft gekregen’. ,,Nu is het helemaal duidelijk wat er speelt, ze hebben echt wat uit te leggen.’’

Kamerlid Voordewind (ChristenUnie) benadrukt vooral dat Nederland samen met andere landen moet overleggen over een passende reactie. ,,Eerst afstemmen, dan reageren.’’

Fractieleider Baudet (Forum voor de Democratie) is vooral benieuwd naar de reactie van de Russische ambassadeur. ,,Goed dat hij is ontboden. Dat wordt een pittig gesprek.’’

GroenLinks-Kamerlid Van Ojik: „Dit is niet de eerste keer en dit moet stoppen. Goed dat de Russische ambassadeur door Nederland op het matje wordt geroepen.”

Brussel

Ook vanuit Brussel wordt gereageerd. De EU betreurt de vijandige en agressieve cyberaanval op de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag. ,,We zijn ernstig bezorgd over deze poging om de integriteit van de OPCW, een gerespecteerde internationale organisatie in gastland Nederland, te ondermijnen'', schrijven EU-president Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Commissie Jean-Claude Juncker en EU-buitenlandchef Federica Mogherini in een gezamenlijke verklaring.

,,Deze agressieve daad toont minachting voor het ernstige doel van de OPCW, dat werkt aan het wereldwijd uitroeien van wapens onder mandaat van de Verenigde Naties. We betreuren dergelijke acties die het internationaal recht en internationale instellingen ondermijnen. De EU gaat door met het versterken van instellingen en lidstaten, internationale partners en organisaties in het digitale domein'', aldus de verklaring.