OM: vader verantwoordelijk voor dood gezin Papendrecht

Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat de 32-jarige man zijn even oude vrouw en twee kinderen eerst heeft neergestoken Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De vader van het gezin dat op 22 september in Papendrecht om het leven kwam, is daarvoor verantwoordelijk. Het Openbaar Ministerie (OM) gaat ervan uit dat de 32-jarige man zijn even oude vrouw en twee kinderen eerst heeft neergestoken. Daarna heeft hij brand gesticht in het huis en beroofde hij zichzelf van het leven, meldde het OM donderdag.