’Pluk-ze-wet’ EU maakt inbeslagname makkelijker

Het Europees Parlement heeft ingestemd met deze nieuwe EU-regels in de strijd tegen georganiseerde misdaad en de financiering van terrorisme. Het lukt in de EU nu nauwelijks om beslag te leggen op crimineel bezit.

„Bijna 99 procent van de geschatte criminele gelden blijft in handen van criminelen”, zegt Europarlementariër Jeroen Lenaers, de CDA-woordvoerder voor justitie. „Als een drugscrimineel in Maastricht wordt opgepakt, maar zijn Ferrari staat in Luik, dan moeten we die gewoon snel in beslag kunnen nemen.”

Met de Europese verordening worden nationale bevelen tot bevriezing en confiscatie voortaan automatisch in de andere lidstaten erkend. Ook worden de procedures versneld en geharmoniseerd.