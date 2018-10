Behandeling borstkanker bij een op vier anders na second opinion

Dat blijkt uit onderzoek van het Alexander Monro Ziekenhuis (AMZ) in Bilthoven. Dit enige Nederlandse ziekenhuis dat volledig is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling van borstkanker, bestaat nu vijf jaar en viert dat vandaag met een groot lustrum-symposium.

Na een second opinion krijgt één op de vier een andere behandeling. Eén op de acht borstkankerpatiënten (12 procent) krijgt zelfs een andere uitslag door het professionele oordeel van een andere dokter dan de eigen behandelend arts, zo blijkt uit het onderzoek.

Na analyse van bijna 1100 second opinions komt algemeen directeur Marjolein de Jong tot de conclusie: „Het taboe moet van de second opinion af!” Volgens haar heeft het dagelijkse contact met patiënten in de voorbije vijf jaar uitgewezen dat een tweede opinie nog te vaak verkeerd valt bij de hoofdbehandelaar.

Het taboe moet van de second opinion af, vindt het Alexander Monro Ziekenhuis: vier ogen zien meer dan twee. Ⓒ AMZ

’Schaam je niet’

Sommige artsen voelen zich gepasseerd, stelt De Jong vast, weigeren soms zelfs mee te werken aan het verzoek van de patiënt om een tweede mening elders. „En waarom? Sommige zijn gepikeerd, voelen zich gewantrouwd. Dat is werkelijk nergens voor nodig! Want twee dokters zien namelijk meer dan één…” Deze opstelling is volgens De Jong bepaald niet in het belang van de patiënt met borstkanker en haar kansen op behandeling en/of genezing. „De patiënt dient te allen tijde voorop te staan.”

Marjolein de Jong. Ⓒ AMZ

Patiënten vragen om uiteenlopende redenen een second opinion aan. Soms, omdat ze hopen op bevestiging van de eerdere bevindingen van de eigen behandelaar, maar ook omdat zij het gevoel hebben dat de eigen dokter er met de diagnose of het behandelplan weleens naast kon zitten. Onvoldoende vertrouwen in de eigen arts, maar ook een niet goed voelende bejegening, zijn ook redenen voor patiënten om ’uit te wijken’ naar elders.

Tóch kanker...

Zo’n 65 procent van alle onderzochte second opinion-patiënten die zich in de voorbije vijf jaar in het Alexander Monro Ziekenhuis meldden, kreeg daar extra of aanvullend diagnostisch onderzoek. Volgens De Jong leidde dit er onder meer toe dat sommige patiënten wel degelijk borstkanker bleken te hebben, terwijl zij in hun eigen ziekenhuis te horen hadden gekregen dat er niets aan de hand was. „Bijvoorbeeld een patiënt bij wie één borst was onderzocht, ja die was inderdaad schoon. Maar de andere borst, waar geen onderzoek op had plaatsgevonden, bleek wel degelijk een tumor te bevatten. Bij ons kwam de verscholen ziekte aan het licht.”

Zestien procent van de patiënten bij wie extra onderzoek en diagnostiek werd ingezet kreeg een andere diagnose.

Het Alexander Monro Ziekenhuis ontpopt zich steeds meer tot een bolwerk in de diagnose en behandeling van goed- en kwaadaardige vormen van borstkanker. Het ziekenhuis wordt inmiddels ingezet als een extra operatie-locatie voor borstkankerchirurgen van het UMC Utrecht.