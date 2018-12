Verdachte ’babyschudder’ voorlopig op vrije voeten

Is baby’tje Kaylan gestorven aan verwondingen die hij opliep tijdens zijn gecompliceerde geboorte of is Randy S. hier misschien voor verantwoordelijk? Deze vraag staat centraal in de beoordeling door de strafrechters. Voor het Openbaar Ministerie is het klip en klaar: de verdachte Deventenaar heeft het nog geen jaar oude kindje secondenlang hevig heen en weer geschud. Het hoofdje sloeg daarbij snel naar voren en naar achter, resulterend in dermate hersentrauma dat het de dood tot gevolg heeft gehad.

Meerdere minderjarige kinderen

Zowel de verdachte als zijn vriendin, de moeder van de overleden Kaylan, hebben nog een ander minderjarig kind. De ene woont bij grootouders, de andere ’gewoon’ thuis.

De advocaten van de verdachte proberen de nodige twijfel te zaaien over de verklaringen van diverse deskundigen, zoals een klinisch arts en patholoog die het ontzielde lichaampje onderzochten. Zo heeft een voormalige én niet onomstreden huisarts verklaard dat er mogelijkerwijs helemaal geen sprake van het ’shakenbabysyndroom’ is en dat S. zodoende onterecht verdacht wordt.

Besloten is om extra medisch deskundigen in te schakelen voor een ’second opinion’. Deze rechtszaak wordt daarom met ongeveer een half jaar uitgesteld. De rechtbank sprak daarnaast uit dat S. komende maandagochtend omstreeks negen uur ’s ochtends zijn tijdelijke detentie mag verlaten. Wel moet hij zich aan diverse voorwaarden houden en blijft hij verdacht.